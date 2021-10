L’Ariosto sbarca a Lucca Comics: via al progetto “Terre Furiose”

Il 2022, per Castelnuovo, sarà un anno particolare anche per il fatto che ricorrerà il cinquecentesimo anniversario dell’approdo di Ludovico Ariosto in Garfagnana. E per celebrare questo importante crocevia della la storia garfagnina, il comune di Castelnuovo ha avviato il progetto “Terre Furiose”, con un corposo calendario di eventi del quale si conosce già il primo tassello.

Infatti, il comune del capoluogo garfagnino ha instaurato una collaborazione con Lucca Comics & Games per una serie di eventi a tema fantasy. “Per dare il via al racconto, un team di storyteller contemporanei, provenienti dai mondi della narrativa, del fumetto e del web, daranno vita a un’esperienza di letteratura interattiva, in cui il gioco di ruolo gioco sarà il motore di una narrazione collettiva e condivisa, capace di ispirare e produrre nuove narrazioni – degli spin-off crossmediali, per così dire – dell’Orlando furioso di Ludovico Ariosto”.

Iniziativa che vedrà la partecipazione di molti importanti autori del mondo fantastico: “Licia Troisi, Roberto Recchioni, Vanni Santoni e Luca Enoch impersoneranno degli Ariosto fuori dagli schemi nel viaggio dalle terre Estensi verso Lucca, accompagnati nel party da personaggi del mondo del web come Luca Raina e Lorenzo Fantoni in collaborazione con Nerdcore. Tutto questo in un’Italia picaresca e cialtrona, di zappa e spada in pieno stile Brancalonia, gestita magistralmente dal master Mauro Longo e dal team di Acheron Games, che proprio quest’anno ha ottenuto per gli Ennies Award, gli ‘oscar’ del gioco di ruolo, ben 4 premi (Best electronic book, Best writing, Best setting, Product of the year)”.

Appuntamento, dunque, a Lucca Comics & Games 2021, domani (31 ottobre) dalle 21, dove sarà presentato il progetto sul canale Twitch della rassegna, e dove si svolgerà la prima sessione di gioco di ruolo dedicata all’antefatto introduttivo ariostesco.