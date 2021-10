Lucca Comics and Games, su il sipario sulla terza giornata: afflusso senza intoppi

Al via senza intoppi la terza giornata di Lucca Comics and Games.

L’afflusso di gente in quello che è atteso come il giorno più affollato della manifestazione si è svolto regolarmente, merito anche del nuovo welcome desk alla stazione dove ritirare i braccialetti dopo la misurazione della febbre e l’esibizione del green pass.

Nella giornata di oggi importanti presenze anche al Polo Fiere, raggiungibile o con le navette gratuite andata e ritorno da San Concordio lato passerella della stazione o a piedi (900 metri di strada).

Per la sicurezza della manifestazione è presente personale in piazza San Michele per chiudere la piazza in caso di sovraffollamento, come successo ieri sera quando dalla piazza, per alcuni minuti, è stato solo permesso il deflusso da via San Girolamo e via Vittorio Veneto.