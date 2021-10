Un dialogo partecipato, fra musica e fumetti. San Francesco e Rock ‘n Comics fanno ancora centro con l’appuntamento dedicato al rapper Mahmood e al fumettista Sio.

In occasione dell’uscita del libro di Mahmood Ghettolimpo – Sui sentieri dell’anima, i due artisti hanno dialogato di musica e fumetti, linguaggi apparentemente diversi ma profondamente intrecciati, modalità espressive che si contaminano a vicenda e che cercano, in modi sempre nuovi, di dare una “forma” all’anima.

Non sono mancati gli accenni alla politica e in particolare alla bocciatura del Ddl Zan: “Sono arrabbiato – ha detto Mahmood – per quello che è successo in Senato, non mi sento rappresentato da quella politica lì. Sono triste perché l’Italia ha fatto un passo indietro su un diritto di base“.