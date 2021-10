Programma ricco anche per l’ultimo giorno dei Comics: arrivano Zerocalcalcare, Shade e i Lacuna Coil

Ultimo giorno per Lucca Comics and Games, che non significa scarsità di eventi. Anche per il giorno di Ognissanti, infatti, l’offerta culturale della manifestazione sarà di alto livello.

Sarà così fin dalla mattina, quando alle 10 in San Giovanni Fumettibrutti presenta RichardHt e Quasirosso con le loro nuove graphic novel Gira questa pagina e Seitu. Sempre alle 10 appuntamento al teatro del Giglio con uno dei protagonisti ormai consueti della rassegna: Zerocalcare che dialoga con Michele Foschini (Bao Publishing) e Giorgio Scorza (Moviment). Come è stato costruito il mondo di Strappare lungo i bordi? Quanto c’è di vero e quanto di inventato, negli ambienti della prima serie animata Netflix di Zerocalcare? Un viaggio dietro le quinte per svelare il meticoloso lavoro di documentazione dell’autore romano nella realizzazione dei sei episodi della serie.

Fra i primi eventi della mattinata, in sala Ingellis all’hotel San Luca appuntamento con la dodicesima edizione del Premio Remo Chiosso deidicata ai giochi alla presenza dei tre finalisti, Alibi di Furio Visintin e Furio Reini, Compli-menti! di Edi Rinaldi e War war war! di Simone Pappadia, tra cui sarà annunciato il vincitore.

Alle 11 al cinema Astra RaiPlay porta in anteprima a Lucca i primi due episodi della seconda stagione di Stalk, una delle serie tv francesi più apprezzate degli ultimi anni. Proiezione l’1 novembre al cinema Astra alle 11. Si tratta di un teen drama sulle tematiche di stalking e cyberbullismo, che quest’anno torna su RaiPlay con una nuova, attesissima stagione in esclusiva per l’Italia a novembre. Ad accompagnare l’anteprima a Lucca Comics & Games, saranno presenti il regista Simon Bouisson e i due protagonisti Théo Fernandez e Aloïse Sauvage, che incontreranno il pubblico del festival in uno speciale panel.

Sempre alle 11 in San Francesco Sio chiude in bellezza gli eventi di Lucca Comics 2021 scrivendo 30 strisce entro 30 minuti, come ogni anno. Il tutto con l’accompagnamento musicale di Fabio Antonelli.

Alle 11,30 ancora appuntamento in San Giovanni dove Bastien Vivés e Martin Quenehen, gli autori dell’ultima straordinaria avventura di Corto Maltese incontrano i fan e i lettori di Oceano Nero, reinterpretazione formidabile e rivoluzionaria del marinaio.

Appuntamento per giocatori alle 12 in San Romano dove si terrà lo show match di Clash Royale composto da 3 tornei, il primo un Bo1 tra Prinx, DavideRooney, Mattiaa e Fizzo, a seguire un torneo Bo1 tra i talent Kekkobomba, Jok3r, Ferre e Gigi per arrivare alla finale che vedrà una agguerritissima Bo3 tra team misti di talent e pro-player.

Alle 12,30 in San Francesco per Rock’n Comics tocca al rapper Shade. Il rapper e doppiatore presenterà La fabbrica dei rapper, una divertente avventura a fumetti disegnata da Roberto d’Agnano, in cui Shade deve scontrarsi contro un giro di loschi personaggi bramosi di minare la sua popolarità, poco prima del suo ultimo concerto. L’evento è inserito ciclo Rock ‘n’ Comics, condotto da Andrea Rock, storica voce di Virgin Radio e grande appassionato di fumetti.

La Guardia Costiera è la protagonista del panel delle 12,30 nell’auditorium del Suffragio. Quest’anno la Guardia Costiera ha voluto affidare la realizzazione del calendario istituzionale 2022 al tratto inconfondibile di un artista di fama internazionale come Maupal, street artist capace di connettere l’arte con l’ironia. Ne è scaturito un racconto originale e inedito, in cui la fantasia dell’artista romano riesce a spingersi un passo oltre il verosimile. In questo incontro di presentazione a Lucca, i personaggi di Maupal avranno la voce di Luca Ward. Presente il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo. Modera l’evento Roberta Ammendola.

Alle 14 Lucca Comics & Games presenta, in collaborazione con Epicos, il grande ritorno della classica gara Cosplay condotta dall’ormai storica coppia formata da Luca Panzieri e Maurizio Merluzzo, un contest spensierato dedicato a tutti i cosplayer che vogliono salire sul palco, senza troppa competizione, e divertirsi come ai vecchi tempi. Sempre alle 14 appuntamento al Giglio con Manga Unlimited, panel promosso da J-Pop per discutere di come il manga ha conquistato il mondo alla presenza di Alessandro Falciatore, Beatrice Lorenzi, Dario Moccia, Domenico Guastafierro, Laura Di Molfetta, Maurizio Iorio, moderati da Roberto Recchioni.

Alle 14,30 a Villa Bottini l’appuntamento è con la Rai Yoyo Parade con i più bei character di Rai Yoyo: Bing e Flop, Masha e Orso, Nina e Olga, Pinocchio e la piratessa Freeda 44 gatti, Summer Todd e le Winx.

Doppio appuntamento alle 14,30: in San Giovanni c’è lo showcase con Ryan Oattley, il disegnatore di Invincible, Rick Grimes 2000, Spider-Man e Hulk, in Sala Tobino il panel sul tema graphic novel e identità di genere con Simona Binni, Assia Petricelli, Filippo Paris e Sergio Riccardi.

Area Movie protagonista alle 15 al cinema Astra. I fan potranno assistere a una proiezione del nuovo lungometraggio Marvel Studios Eternals, nelle sale italiane dal 3 novembre distribuito da Disney Studios Italia. Il film segue un gruppo di eroi sovrumani che ha protetto la Terra fin dall’alba dell’umanità. Quando mostruose creature chiamate devianti, ritenute scomparse da tempo, ritornano misteriosamente, gli Eterni devono riunirsi per difendere l’umanità ancora una volta. Eternals è diretto dalla regista premio Oscar Chloé Zhao e interpretato da un cast che include Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Kit Harington, Salma Hayek e Angelina Jolie.

Ancora Rock ’n Comics alle 15,30 in San Francesco. Protagonisti di questo incontro sono Cristina Scabbia, Marco Coti Zelati e Andrea Ferro dei Lacuna Coil, la gothic metal band italiana più conosciuta al mondo, unica in Italia ad aver collaborato per il lancio internazionale di Batman World (nonché protagonisti di una cover di Batman: Death Metal – Band Edition), e da sempre appassionati di giochi e di geek culture.

La giornata si chiuderà in bellezza alle 16 nella chiesa dei Servi la tradizionale asta di beneficenza organizzata da area performance in collaborazione con Catawiki. Saranno battute le opere degli artisti ospiti al festival. L’occasione per avere a casa opere di autori del calibro di Lrnz, Turconi, Bertolucci. Una raccolta fondi per sostenere progetti realizzati da Emergency o dal Sistema sanitario nazionale. Sarà possibile partecipare anche online grazie alla diretta streaming sul canale Twitch di Nerdcore.it. Per maggiori informazioni: asteareaperformance@gmail.com