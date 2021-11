“La ruota del tempo” diventa una serie Prime e strega la Casa del boia

La nuova serie di Amazon Prime Video in esclusiva a Lucca Comics and Games. Si chiama La ruota del tempo ed è stata presentata in questi giorni alla Casa del Boia. I primi tre episodi saranno disponibili sulla piattaforma di streaming on demand dal 19 novembre, dopodiché la nuova serie vedrà l’uscita di un nuovo episodio ogni settimana.

La ruota del tempo è basata sugli omonimi romanzi fantasy, best-seller di Robert Jordan, scritti nell’arco di più di vent’anni.

I visitatori del festival, in attesa dell’uscita della serie, hanno potuto così vivere un’esperienza immersiva all’interno della Casa del boia: al suo interno, infatti, sono stati accolti virtualmente dal cast della serie, che annovera attori del calibro di Rosamund Pike e Álvaro Morte – il noto Professore della serie Netflix La casa di carta.

Nel percorso, il popolo di Lucca Comics ha trovato così una mostra con in esclusiva i costumi dei vari personaggi protagonisti della nuova serie. Non poteva mancare, inoltre, una parte dedicata all’immersione completa nella serie: vi è infatti un doppio green screen grazie al quale poter creare un video ricordo che lo spettatore può inviarsi tramite mail, con le atmosfere della serie.

Infine, uno spazio della Casa del boia è stato dedicato a un mini cinema, con maxischermo e qualche seduta, dove i visitatori e i fan in attesa della serie possono gustarsi in anteprima alcuni spezzoni del primo episodio.