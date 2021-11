Su Lucca Comics si sono accesi i riflettori dei media internazionali

Mai come quest’anno il festival ha contribuito a promuovere la città sul piano nazionale e internazionale: un ulteriore segnale per la ripartenza.

Oltre ad essere stata presente per quatto giorni in tutte le principali edizioni dei giornali e dei telegiornali italiani, la manifestazione ha contato anche un’importante presenza di stampa internazionale.

Una ventina le testate infatti che si sono occupate della manifestazione sia prima che durante il festival. Direttamente a Lucca sono arrivati corrispondenti provenienti da Francia, Germania, Russia e perfino dalla Cina.

In particolare hanno parlato del festival: le inglesi Metro, Bbc e The Times, le americane Fox News, Abc News e Forbes, oltre a Abc in Australia e Rnz in New Zeland e altre ancora usciranno nei prossimi giorni per portare il nome di Lucca in tutto il mondo.