Comics, i complimenti dalla Camera di Commercio: “Lucca esempio eccezionale di ripresa”

Grande soddisfazione e orgoglio per Lucca Comics and Games 2021 – A riveder le stelle che, dopo un anno di stop causato dall’emergenza sanitaria, è stato proclamato il più grande evento in Italia dall’era Covid, dimostrando ancora una volta la sua importanza per la città di Lucca e per tutto il suo territorio.

“Nonostante il periodo difficile, il Lucca Comics & Games si è chiuso con numeri – oltre 100mila presenze – che solo qualche mese fa sarebbero stati inimmaginabili – ha dichiarato il segretario straordinario della Camera di Commercio di Lucca, Giorgio Bartoli – Una ripartenza straordinaria che, oltre a dare speranza e un ottimo segnale di ripresa alla città, ha confermato il buon funzionamento della macchina organizzativa che quest’anno ha dovuto riscrivere ex novo non solo il piano sicurezza ma anche viabilità e logistica”.

“Sono stati quattro giorni ricchi di eventi in cui si è saputo garantire senza troppi disagi il rispetto delle norme e della sicurezza in materia di covid, con controlli del green pass e accessi scaglionati alle aree e ai padiglioni in cui si è sviluppata tutta la manifestazione. I miei complimenti – continua Bartoli – non solo allo staff della manifestazione ma anche all’amministrazione comunale, a tutte le forze dell’ordine coordinate dalla Prefettura, alla protezione civile e a tutte le associazioni di volontariato che in questi giorni hanno garantito sicurezza ed assistenza sanitaria ai visitatori”.

“Lucca è stato un esempio eccezionale di ripresa e di ritorno alla normalità – ha aggiunto Bartoli – e mi auguro che continui ad essere un ritorno di immagine altissimo in questo duro momento di cambiamenti: grazie a questa manifestazione, i benefici di indotto economico e di immagine sono ricaduti da sempre non solo nei giorni dell’evento, ma anche negli altri giorni dell’anno con un ritorno sull’intero tessuto economico non solo per la città, ma per l’intero territorio provinciale. La ricaduta a livello di immagine è molto importante, e si affianca alle azioni che lo stesso ente camerale da diversi anni sta portando avanti attraverso la campagna The Lands of Giacomo Puccini, finalizzata alla promozione del territorio quale destinazione unica, piacevole e indimenticabile di viaggio”.

“Non ultimo, – conclude Bartoli – desidero sottolineare ancora una volta l’educazione di questo ‘popolo dei Comics’ nonché il buon senso dei cittadini lucchesi che hanno aiutato la impareggiabile riuscita di questo evento speciale: una festa cittadina che ha portato in città di nuovo un’atmosfera magica, educata e pulita”.