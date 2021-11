Fantozzi e Martinelli (Fdi): “Comics, bene la ripartenza. Si coinvolgano di più i commercianti”

“Un’edizione di Lucca Comics che rimarrà nella storia come quella della ripartenza, del ritorno in presenza. Una manifestazione che è stata un gran successo grazie al lavoro delle donne e uomini in divisa che in questi giorni hanno garantito la sicurezza di residenti e visitatori. Con le misure di contenimento adottate Lucca Comics & Games è tornato ad essere un festival dedicato a tutti, oltre 100mila presenze nei quattro giorni”. Lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.

“Enorme anche lo sforzo dei lavoratori di Sistema Ambiente – sottolineano Fantozzi e Martinelli – ben guidati dal dirigente Caterina Susini, che hanno intensamente lavorato per ripulire ogni giorno la città. E poi il nostro sentito ringraziamento ai tanti giovani e meno giovani che hanno lavorato alla buona riuscita dell’evento. Indissolubile il legame che il festival, grazie all’intuizione delle precedenti giunte a guida centrodestra, ha saputo creare negli anni con il centro storico di Lucca. In questa occasione però, come sottolineato anche da Confcommercio, dobbiamo registrare lo scarso coinvolgimento di alcune zone del centro storico all’interno del programma del festival. Serviva un maggior coinvolgimento delle associazioni di categoria nell’individuazione delle aree dedicate all’evento”.