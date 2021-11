Panchieri (Pd): “Successo dei Comics salutare boccata d’ario dopo un anno di polemiche autodistruttive sulla manifattura”

“Penso che le parole pronunciate dal sindaco in merito al successo evidente della recente edizione di Lucca Comics&Games (è stata un successo perché è stata molto desiderata) condensino al meglio il giudizio che possiamo dare su quanto avvenuto. La macchina organizzativa ha fatto funzionare il più grande evento di popolo che si sia svolto in una piccola città dopo il Covid”. Così il segretario del circolo del centro storico del Pd, Roberto Panchieri.

“I ringraziamenti ed i riconoscimenti soni stati molteplici e vanno assolutamente condivisi – prosegue – Aggiungerei due aspetti: la grande civiltà ed educazione del popolo dei visitatori ed il grande affetto che ancora una volta ha dimostrato per la nostra città. In più: la accresciuta qualità della proposta culturale della manifestazione. Di questo ha bisogno Lucca: apertura al nuovo, ricerca continua della qualità, disponibilità all’accoglienza. È un insegnamento che serve anche per riorganizzare su basi parzialmente nuove l’insieme dell’offerta turistica. Soltanto qualche piccola zanzara fuori stagione ha trovato da eccepire, non riuscendo a fare di meglio”.

“Dunque Lucca sa fare anche grandi cose – prosegue – sa reagire al meglio alla tragedia della pandemia, alzando lo sguardo e contaminandosi con le novità del mondo, non accontentandosi di contemplare il piccolo mondo antico anche di recente riproposto alle cronache. La manifestazione è stata una salutare boccata d’aria dopo più di un anno trascorso in polemiche autodistruttive sul futuro della manifattura sud. Ma a questo punto è lecito chiedersi: ci sarà un futuro per la manifattura sud? Leggiamo sulla stampa di una lettera che il ministero dell’economia e finanza avrebbe inviato alla Fondazione per chiedere chiarimenti sulla “vecchia” operazione relativa al solare e sul fondo chiuso che sarebbe servito alla rigenerazione della parte sud della manifattura. Se ciò risponde a verità toccherà alla Fondazione offrire le sue spiegazioni. Il Comune è estraneo, ma la domanda è: chi e come potrà ritessere le fila per arrivare ad una soluzione?”.