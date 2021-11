Torna in presenza ‘Lucca Educa’: c’è lo scrittore lucchese Stefano Tofani

Con un evento finalmente in presenza, prosegue Lucca Educa, il progetto di supporto alla genitorialità e all’educazione, basato sui temi dell’educazione, dell’ascolto diretto e della condivisione con ragazzi e adulti dei rispettivi bisogni. Cinque sono gli appuntamenti organizzati dalla Società Cooperativa Sociale Zefiro per una rassegna realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Le tematiche e problematiche sono quelle che vanno dal ruolo dei genitori nel percorso educativo fino al dialogo diretto con gli adolescenti. Tutti volti ad affermare il valore della “comunità educante”, sostenere madri e padri nel proprio ruolo, favorire la crescita individuale dei bambini e degli adolescenti, anche attraverso l’acquisizione di una maggiore conoscenza e gestione delle emozioni, fino addirittura a trasformare in opportunità la crisi sociale delle famiglie dovuta alla pandemia.

La parola ai ragazzi. Insegnare ai grandi a diventare piccoli vedrà ospite venerdì (5 novembre) Stefano Tofani, scrittore lucchese, che ha pubblicato con Rizzoli i romanzi per ragazzi Sette abbracci e tieni il resto e Nuvole Zero Felicità Ventitrè. Presenta l’incontro la poetessa Irene Paganucci, moderatore dell’evento sarà Mirco Trielli, presidente della cooperativa Zefiro.

L’incontro gratuito si terrà al Pinturicchio con ingressi in viale Batoni 127 e in via Borgo Giannotti 42. È necessario possedere il green pass per accedere ai locali.

Il 18 novembre Irene Graziosi e Sofia Viscardi affronteranno la questione del rapporto (educativo) dei giovani col web e, infine, chiude la rassegna Alberto Pellai il 6 dicembre con Nessun adolescente è spacciato. Sopravvivere all’adolescenza da genitori.

Tutti gli eventi sono gratuiti

Per informazioni agenziaformativazefiro@gmail.com anche al numero 344.2270525.