Scienza e futuro al centro della prima conversazione in San Francesco

Futura, congetture per il prossimo millennio. È questo il titolo della settima edizione delle Conversazioni in San Francesco che prenderanno il via domani (6 novembre) alle 21. Una rassegna ideata e organizzata dalla Fondazione Cassa di risparmio di Lucca che vede dibattere sul tema personalità di vari ambiti culturali.

La comunicazione della scienza nel futuro è il titolo del primo appuntamento, con Silvia Bencivelli e Roberta Villa, che si terrà, come quelli successivi, nella chiesa di San Francesco. L’evento è ad ingresso gratuito, ma per partecipare occorre prenotare i biglietti sul sito fondazionecarilucca.it, fino alle 12 di domani (6 novembre). L’incontro con lo scienziato Stefano Mancuso, che doveva svolgersi sabato 13 novembre, è stato spostato invece a domenica 14 novembre .

La rassegna, che era stata annunciata e inaugurata lo scorso anno, prima di essere sospesa a causa dell’emergenza sanitaria, riparte proprio da dove si era interrotta. L’argomento delle fake news, soprattutto in ambito scientifico e sanitario, è stato molto dibattuto in questo periodo di pandemia. La comunicazione della scienza nel futuro vedrà quindi affrontare il tema della scienza e di come comunicarla Silvia Bencivelli, giornalista e divulgatrice scientifica, e Roberta Villa, massima esperta in materia, e membro attivo della prima call europea dedicata al riesame della comunicazione scientifica: il Quality and Effectiveness in Science and Tecnology communication (Quest), finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020.

Le Conversazioni in San Francesco proseguiranno poi domenica 14 novembre, alle 18, con lo scienziato di fama mondiale Stefano Mancuso, che terrà la lectio Le città immaginate: riportare la natura nei quartieri urbani, in cui chiarirà, senza usare mezzi termini, quali siano le condizioni di estrema necessità in cui versa il nostro pianeta.

Venerdì 19 novembre, infine, a chiudere la rassegna, sarà il filosofo della scienza ed evoluzionista Telmo Pievani, con l’incontro Cronache dall’antropocene. Fantasticando su un futuro distopico, il filosofo riflette sulla nuova epoca geologica che viviamo, l’Antropocene, in cui l’uomo influisce in modo devastante sul territorio e sul clima mettendo a rischio sé stesso e il pianeta, lo testimoniano i dati sul cambiamento climatico e sulla crisi ambientale che peggiorano sempre di più.