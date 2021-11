Al Foro Boario concerto della band Working in progress

Brani evergreen del panorama pop rock italiano e internazionale. È questo il repertorio della band Working in progress che sabato (13 novembre) alle 21,30 si esibirà in concerto al Foro Boario di Lucca dopo una travolgente stagione estiva in Versilia.

La voce solista del gruppo è di Federica Simoni. Al basso ci sarà Sergio Salvetti mentre alla chitarra elettrica Carlo Andrea Morante. Giulio Motroni sarà alle tastiere, Fabrizio Pieruccini alla batteria e Roberto Marcheschi alle percussioni.

Il concerto è inserito nella più ampia rassegna di eventi promossa dall’associazione Paesi e quartieri di Lucca e fa parte del calendario unico degli eventi di ViviLucca 2021. È richiesto il green pass.