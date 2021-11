Hello Queens, è del lucchese Eugenio Contenti il primo podcast su Drag Race Italia

È di origini lucchesi Eugenio Contenti, creatore e host di Hello Queens, il primo podcast tutto italiano per rimanere aggiornati su Drag race Italia, il talent show delle drag queen.

Hello Queens tratterà molti temi del programma che, già premiato con 19 Emmy Awards, fu creato da RuPaul, la drag queen che nel 1994 si esibì insieme ad Elton John al Festival di Sanremo. L’Italia è l’ultima aggiunta alla famiglia di Drag Race, già presente in Usa, Regno Unito, Cile, Thailandia, Canada, Paesi Bassi, Nuova Zelanda e Spagna. Lo speciale di anteprima di Drag Race Italia andrà in onda su Discovery+ da domani (12 novembre) e la prima puntata del podcast uscirà due giorni dopo, il 14 novembre.

Il 18 novembre Drag Race inizierà ufficialmente, e il podcast Hello Queens, interamente gratuito, sarà un appuntamento settimanale per informarsi, aggiornarsi sul talent show con una buona dose di divertimento.

“Una sorta di ‘dopofestival per Drag Race’ – rivela Eugenio Contenti, regista lucchese in teatro e cocreatore e cohost del podcast -. È un’occasione per celebrare l’attesissima prima edizione di questo programma, discutere nei dettagli ogni puntata, e al contempo, sostenere e promuovere la comunità Lgbtqia+, di cui sono un membro orgoglioso”. Eugenio condurrà il podcast con la cocreatrice Nicole Mistroni, esperta di Drag Race.

Il podcast sarà disponibile sulle piattaforme come Spotify ma anche sul sito helloqueens.org dove è anche possibile accedere al Patreon del progetto, per sostenerlo.