Be fashionable, be mindful, be sustainable. Alla galleria OlioSuTavola (via del Battistero 38) da sabato (13 novembre) a lunedì la designer Laura Strambi presenta in esclusiva per Lucca la collezione autunno/inverno 2021 Eco Luxury Collection made in Italy.

Si tratta di tre giorni organizzati da Eco Fashion Italy “per vedere, indossare, acquistare in anteprima i capi del primo brand italiano che parla di sostenibilità ed etica e poter far parte di un cambiamento epocale, a tutela e salvaguardia del pianeta – spiega la designer -, per condividere cosa significa ‘sostenibilità’ e etica delle relazioni umane, per diventare parte attiva di un cambiamento per noi e le nuove generazioni, preservando la bellezza assoluta del pianeta nel quale viviamo”.

L’esposizione è aperta sabato, domenica e lunedì dalle 10 alle 18. Info: www.laurastrambi.com, ig @laurastrambi. Contatti OlioSuTavola: 0583.491104, www.oliosutavola.com.