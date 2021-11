Uscito da pochi giorni su tutti gli store online il cd del cantante Simone Rossi, nato a Pietrasanta, residente a Torre del Lago Puccini, ma lucchese di adozione, grazie alla sua costante presenza dovuta ai tanti concerti ed eventi musicali ed artistici lucchesi ai quali ha preso parte.

Pezzi di memoria è un album che contiene cinque brani, due cover e tre inediti scritti ed arrangiati dal compositore Marcello Marchetti. Il cd prodotto d Tony Labriola (manager di importanti cantanti quali: Le Dolce Vita, Riccardo Fogli, I Jalisse) è distribuito da Blu e Blu music di Michele Schembri.

Le due cover, brani lirici del panorama internazionale tra cui una rivisitazione di La donna è mobile con un arrangiamento tutto nuovo e una vocalità pop lirica ed il famoso brano Nessun Dorma, qui rivisitato con un arrangiamento di Marchetti, pronto a lanciare e far conoscere anche ai più giovani i brani classici. Rossi ne canta con dolcezza i vibrati “definiti francesi” ed adotta la giusta potenza nell’affrontare è interpretare il non facile brano.

I tre inediti della raccolta affrontano lo stile pop lirico spesso con sonorità moderne alternati a classicità, Pezzi di memoria dà il titolo all’album al quale fanno seguito Lontano da me e Prendimi così.

“Il progetto nato durante il lockdown – racconta Rossi -, per cercare di far conoscere e emergere il pop lirico, crossover anche alle nuove generazioni, con brani che parlano di emozioni, sentimenti e storie legate all’amore”.

L’album disponibile su tutte le piattaforme digitali e in oltre più di 250 radio e paesi, sta riscuotendo notevole apprezzamento e vendite in crescita continua.