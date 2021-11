“Garfagnana in giallo Barga noir”, al via l’edizione diffusa 2021

Tanti ospiti ed eventi intorno alla scrittura del panorama letterario italiano saranno protagonisti nel programma di Garfagnana in Giallo Barga Noir 2021 dedicato a Giorgio Scerbanenco. Il festival e premio letterario nato in provincia di Lucca, nel 2009 ha visto passare sul palco degli eventi i più importanti scrittori italiani: da Marco Malvaldi a Maurizio De Giovanni, da Massimo Carlotto a Marco Vichi, da Giampaolo Simi a Loriano Macchiavelli, da Marcello Simoni a Matteo Strukul. In questa edizione diffusa ospite sarà Alice Basso che animerà un evento e darà l’incipit per il contest di scrittura All’ultimo minuto. Quattro ore per un delitto.

L’evento ideato da Andrea Giannasi e curato con Fabio Mundadori è patrocinato dal Comune di Barga, con la collaborazione di Tralerighe libri. Il Garfagnana in Giallo Barga Noir è promosso da Prospektiva e dal Giornale letterario e inserito nel programma di Città che legge del Centro per il libro e la lettura (Cepell) e il Mibact.

Il programma

La quattordicesima edizione prenderà avvio in forma telematica questo giovedì (18 novembre) alle 21 sulla piattaforma streaming del museo dell’immaginario folklorico di piazza al Serchio (Lucca). Alice Basso racconterà come sono nati i gialli e poi intervistata da Andrea Giannasi svelerà qualche segreto sulla sua scrittura. Modera l’evento Umberto Bertolini.

Venerdì 26 novembre alle 18 a Lucca da Inpasti di Samuele Cosentino, per Lucca Noir, si terrà All’ultimo minuto. Quattro ore per un delitto. Scrittrici e scrittori armati di computer o taccuino saranno chiamati, partendo da un incipit di Alice Basso, a scrivere in quattro ore un racconto giallo o noir. La partecipazione è libera, basta inviare una email a garfagnanagiallo@gmail.com e poi versare al momento dell’arrivo 25 euro per la cena, compresa nell’evento. Alle 22 il tempo scadrà e i partecipanti saranno chiamati a consegnare il proprio racconto che una giuria speciale valuterà. La premiazione si terrà poi a Lucca.

Sabato 27 novembre alle 11 nell’aula magna dell’istituto superiore di istruzione di Barga, incontro sulla scrittura e sulla lettura. Fabio Mundadori terrà un incontro con gli studenti dal titolo Scrivere è una fatica nera, mentre Andrea Giannasi nel suo laboratorio parlerà della lettura con un incontro dal titolo Leggere è noioso ma a volte può salvare la vita. Coordina la professoressa Silvia Redini.

Nel pomeriggio l’evento si posterà al Teatro dei differenti con le presentazioni dei libri e dei racconti finalisti delle diverse sezioni e al termine la premiazione. L’evento inizierà alle 15 con obbligatoria foto nel foyer del teatro davanti allo sfondo e sul black carpet.

Domenica 28 novembre le scrittrici e gli scrittori si ritroveranno sopra il ponte del diavolo a Borgo a Mozzano da dove verranno comunicate le date dell’edizione 2022 e il nome della scrittrice o scrittore al quale sarà dedicato il festival. Dopo Giorgio Scerbanenco, Agata Christie nel 2020, Ellery Queen nel 2019, Ian Fleming nel 2018, Alfred Hitchcock nel 2017, Truman Capote nel 2016 e Georges Simenon nel 2015, chi sarà l’autore del Garfagnana in Giallo Barga Noir?