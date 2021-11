Serata speciale allo Sky Stone & Songs per l’uscita del nuovo live di Bruce Springsteen

Tornano, dopo il lungo stop causato dalla pandemia, gli incontri sulla storia della musica dello Sky Stone & Songs, Friday I’m in Love e lo fanno in occasione dell’uscita del live No Nukes di Bruce Springsteen, dedicando una serata a questo album, ritenuto ‘fondamentale’ nella discografia del Boss.

Giovedì (18 novembre), a partire dalle 21,15, nella nuova sede dello Sky Stone in via Vittorio Veneto 7, infatti, Carlo Puddu, partendo da questo album, parlerà di Springsteen e dell’importanza che questo live ha avuto nella sua carriera e nella storia della musica, raccontando aneddoti e piccoli segreti che si nascondono tra le tracce raccolte del disco che documenta il mitico live del 1979.

Allo scoccare della mezzanotte, poi, vendita speciale notturna del disco di Springsteen, con qualche ora di anticipo sull’apertura ‘mattutina’ del venerdì.

L’incontro, come sempre, è a ingresso libero, ma, nel rispetto delle norme anti-covid, i posti sono limitati. È, pertanto, obbligatoria la prenotazione da effettuarsi via mail (eventiskystone@gmail.com), telefonando allo 0583.491389, ma anche attraverso i canali social – Facebook e Instagram – dello Sky Stone.

Per prendere parte all’incontro è necessario essere in possesso del green pass, o appartenere alle categorie escluse per legge.

All’ingresso verrà controllata la temperatura, fornito gel per la sanificazione delle mani e controllato il possesso della mascherina, che dovrà essere indossata per tutta la durata dell’evento.