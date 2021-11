Lucca Summer Festival, primo colpo per il 2022: in piazza Napoleone Robert Plant e Alison Krauss

E’ un doppio colpo per il Lucca Summer Festival: non solo perché si tratta del primo annuncio ufficiale per il cartellone 2022 (dopo il rinvio dell’estate scorsa e dell’edizione 2020 a causa della pandemia) ma perché il tandem del primo annuncio è per così dire “inedito”. Tornano infatti a suonare insieme dopo ben 15 anni Robert Plant e Alison Krauss, che hanno di recente lanciato un nuovo album. Saranno loro a calcare il palco del Summer Festival il prossimo 14 luglio.

L’annuncio della prima data (dopo le conferme dei recuperi di alcuni concerti annullati nelle precedenti edizioni) è stato dato dagli organizzatori del Festival: il patron Mimmo D’Alessandro aveva promesso un cartellone stellare. E il primo tassello sembra decisamente confermarlo. I due artisti si riuniscono dopo Raising Sand disco di platino e vincitore di sei premi Grammy. Sarà un’occasione da non perdere rivederli nuovamente insieme.

L’annuncio tra l’altro è stato fatto proprio nel giorno di uscita del nuovo progetto intitolato Raise the Roof. Il lavoro contiene 12 tracce ed è una collezione di cover come il precedente album. ‘Raise the Roof’ è stato registrato qualche settimana prima del lockdown per la pandemia. Nel nuovo album Plant e Krauss cantano canzoni di Merle Haggard, Allen Toussaint, The Everly Brothers, Anne Briggs, Geeshie Wiley, Bert Jansch, Betty Harris, Calexico, tra le altre. Nel 2022 i due saranno anche in tour, le date non sono state ancora annunciate.

Quella del Summer Festival sarà l’unica data italiana del tour del fantastico duo. I biglietti saranno in vendita dalle 9 di venerdì (26 novembre) sul sito della manifestazione (clicca qui).