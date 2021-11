La Traviata, un dramma dei giorni nostri. Stefanutti: “Un’opera sempre attuale”

Un pomeriggio quello di ieri (21 novembre) al Teatro del Giglio di Lucca, all’insegna dell’opera lirica, finalmente in presenza e soprattutto a capienza totale, in occasione della replica di La Traviata forse la più celebre tra le opere del maestro Giuseppe Verdi, dopo il fortunato debutto di sabato sera.

La regia, a cura di Ivan Stefanutti, ripropone la nota vicenda contestualizzata in una città americana che potrebbe essere Gotham o Metropolis, ambientata durante i ruggenti ed al contempo decadenti anni ’30.

Una scelta non casuale e densa di significati, come svela lo stesso Stefanutti. Dopo una grande crisi come quella del 1929, il cinema hollywoodiano ha cercato di alleggerire le immagini raccontando storie vestite di ambientazioni volutamente artificiali, seguendo il gusto decò dell’epoca raccontando di feste lussuose nel tentativo di nascondere un profondo disagio come quello che attraversa l’esistenza di Violetta.

Una rappresentazione operistica che guarda dunque con interesse ad altri contesti culturali e creativi, soprattutto quello del cinema musicale americano.

“Ciò da cui ho tratto maggiormente ispirazione – prosegue il regista – sono le pellicole con Ginger Rogers e Fred Astaire le cui storie avevano sempre un finale gioioso, cosa che in questo caso com’è ben noto, non accade. Quest’opera declinata ai giorni nostri, si dimostra capace di affrontare temi universali e sempre attuali, e la sua protagonista Violetta Valery sa attraversare le epoche vestendosi della sensibilità del momento. Questo è dimostrato dal fatto che la sua vicenda umana continui a commuovere e toccare molte corde del nostro profondo”.

Un cast particolarmente giovane ma già di grande esperienza come quella del soprano Claudia Pavone, nel ruolo di Violetta, la cui voce (è proprio il caso di dirlo) si scalda in corso d’opera, per non fermarsi più, formando una bella coppia attoriale con il tenore Raffaele Abete, molto convincente nel vestire i panni di Alfredo. La direzione d’orchestra è stata affidata al Maestro concertatore Francesco Rosa.

Il pubblico lucchese ha riservato un particolare tributo a scena aperta al baritono Leo An la cui interpretazione di Giorgio Germont, padre di Alfredo, ha emozionato gli spettatori che hanno premiato con fragorosi applausi la sua interpretazione.

Un pubblico diversificato tra le cui fila è da sottolineare la presenza di molti giovani ed alcuni studenti che hanno partecipato accompagnati dalla loro docente.

Un dato che non stupisce Stefanutti: “Il pubblico cosiddetto ‘giovane’ non è distante dall’apprezzare l’opera. Anzi – osserva – vi sono gruppi di giovanissimi che seguono contemporaneamente la scena operistica e quella della musica rock, leggera o jazz. Non dobbiamo scordare che lo spettacolo dal vivo è fatto di musica, letteratura ed immagine che sono elementi coinvolgenti: la finalità è sempre quella di creare un bello spettacolo”.

Questa produzione è frutto della collaborazione tra il laboratorio di scenografia del Teatro Sociale di Rovigo, i teatri comunali di Treviso, di Padova, il Teatro Goldoni di Livorno e il Teatro del Giglio di Lucca.

“Una Traviata special edition che ha saputo far fronte alle difficoltà legate alla pandemia, riducendo il numero delle persone presenti in scena per rispettare le distanze di sicurezza che non ci ha privato- conclude il regista- del piacere di ascoltare la musica e di godere di uno spettacolo nella sua completezza”.