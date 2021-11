In occasione degli eventi legati alla ricorrenza alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, all’auditorium Boccherini dell’istituto superiore di studi musicali di Lucca, si è svolto ieri (23 novembre) un evento promosso dalla polizia di stato che, attraverso i suoi esponenti, con la partecipazione del tenore Enrico Iviglia – autore del libro “Donne all’opera” -, accompagnato dal pianista Massimo Morelli e con la conduzione della giornalista Silvia Toniolo, ha conversato sul tema, analizzando l’attuale sistema di prevenzione ed il suo percorso evolutivo.

Durante la serata, alla presenza di un folto pubblico e in diretta televisiva su NoiTV, è stato sviscerato in forma di dialogo tra la società civile, la polizia e il mondo della lirica, il tema della parità di genere quale passaggio fondamentale per l’eliminazione della violenza contro le donne, auspicando un sempre maggior coinvolgimento dei vari enti che contribuiscono a formare la “rete” di protezione attorno alle donne maltrattate.