Alla biblioteca popolare di S. Concordio si presenta il fumetto Tristerio e Vanglorio

Domenica prossima (28 novembre) alle 18 alla biblioteca popolare di San Concordio si terrà la presentazione del fumetto Tristerio e Vanglorio con gli autori Francesco Catelani e Federico Fabbri.

Il fumetto. Un bambino sogna di diventare un giorno come Vanglorio, il leggendario cavaliere delle leggende. Partirà invece all’avventura insieme a ser Tristerio, un esperto cavaliere che deve consegnare un misterioso messaggio.

In un mondo in bilico tra il Morgante e gli Skifidol, tra l’Orlando furioso e i Biker Mice, la strada per raggiungere la fama sarà zeppa di mostri, principesse, sganassoni, sconfitte e umiliazioni.

A seguire ci sarà una merenda con un brindisi e la firma delle copie.