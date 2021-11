Inflorescentia, a San Concordio l’opera prima di Sara Mattei

Sara Mattei, nome d’arte Onda, sabato sera in via della Formica 1034 a San Concordio alle 18 in prima visione e alle 21 propone Inflorescentia, opera prima cinematografica. Un cortometraggio scritto e diretto da Onda con l’aiuto di un gruppo in autoproduzione, indipendente.

L’opera nasce da un sogno, un bisogno che scuote e ribalta l’identità della regista sceneggiatrice. Questa energia messa in comune con un piccolo gruppo ha dato vita, con un lavoro durato circa sette mesi, alla forma artistica del cortometraggio.

La trama tratta di una fanciulla guerriera che prende in mano la propria vita partendo dall’ascolto di due strumenti: l’istinto e l’intuito. La protagonista raggiunge così tre dimensioni del proprio mondo interiore, il quale gli si rivela sotto forma di scenari-simbolo-naturali: il ponte, la grotta, la quercia. La giovane guerriera sa di racchiudere in sé questi spazi percettivi e decide di affidarsi ed interfacciarsi con la saggezza in essi riposta.

È necessaria la prenotazione e il green pass ingresso gratuito. Telefono 3311251933, mail matteisara49@gmail.com.