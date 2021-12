Al Giglio un concerto alla maniera del tempo di Mozart per la rassegna ‘Il Settecento musicale a Lucca’

Lunedì (6 dicembre) alle 20,30 al teatro del Giglio, Il Settecento musicale a Lucca, con il coordinamento scientifico e organizzativo del Centro studi Luigi Boccherini, propone Accademia: un concerto alla maniera del tempo di Mozart.

L’evento costituisce un primo esempio di concerto di musica vocale e strumentale articolato secondo i criteri di programmazione settecenteschi ed è realizzato da Associazione musicale luicchese, Sagra musicale lucchese, Flam, Animando e Istituto superiore di studi musicali Boccherini.

L’appuntamento, presentato questa mattina (1 dicembre) da Alessandro Tambellini, sindaco del Comune di Lucca, Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marco Mangani, presidente del Centro studi Luigi Boccherini, rientra nella rassegna Puccini Days e non a caso. L’eccezionalità della figura di Giacomo Puccini, infatti, non nasce dal nulla, ma emerge dal contesto di una delle città musicalmente più ricche e vivaci del panorama europeo: in particolare, è al Settecento che si deve guardare per comprendere appieno l’importanza di Lucca nella storia musicale. Questo è il secolo degli antenati di Puccini, tra i quali spicca la straordinaria personalità di Giacomo senior; ed è soprattutto, il secolo di Luigi Boccherini, che Puccini considerò sempre come un punto di riferimento.

Il concerto propone un programma articolato secondo le modalità dell’epoca, profondamente diverse da quelle del concerto sinfonico moderno, ed è dunque una straordinaria occasione per entrare in contatto con il secolo d’oro della Lucca musicale. Questa Accademia musicale prevede infatti i quattro movimenti di una sinfonia di Luigi Boccherini distribuiti in momenti diversi della serata, alternati a brani di diverso genere e di altri autori, in un coinvolgente susseguirsi di musica sinfonica, musica vocale, musica da camera e concerti solistici.

Sul palco si alterneranno l’Ensemble Animando, diretto da Stefano Teani, l’orchestra da camera Luigi Boccherini, diretta da Luca Bacci, l’orchestra dell’istituto Boccherini, diretta da Manuel Del Ghingaro, e il quartetto Adorno. In programma musiche di Luigi Boccherini, Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Ditters Von Dittersdorf.

Le voci soliste sono quelle dei soprani Ilaria Casai, Patrizia Cigna e Chiara Manese. I solisti sono Giacomo Banella, contrabbasso; Luca Celoni, violino; Paolo Ognissanti, violoncello; Agnese Manfredini, flauto; Stefano Teani, pianoforte; Giovanni Vitali, pianoforte.

Il concerto è a pagamento. Il costo del biglietto è di 5 euro. I tagliandi possono essere acquistati alla biglietteria del teatro del Giglio dal mercoledì al sabato in orario 10,30-13 e 15,30-18. Per informazioni sui biglietti 0583.465320 (in orario di apertura al pubblico); e-mail: biglietteria@teatrodelgiglio.it .

Biglietteria on line qui. Per informazioni sull’evento www.700musicalelucca.com, segreteria@luigiboccherini.it.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO