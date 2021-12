Un evento nel norme di Arturo Paoli alla casa del popolo di Verciano

Martedì (7 dicembre) la Casa del Popolo di Verciano dedica una riflessione collettiva al pensiero e all’azione di Arturo Paoli.

Dalla scelta di entrare in seminario alla partecipazione non violenta nella Resistenza lucchese, dai conflitti con le gerarchie ecclesiastiche alla teologia della Liberazione, Arturo Paoli rappresenta ancora oggi un punto di riferimento imprescindibile per chi, credente o non credente, auspica un mondo senza sfruttati e senza sfruttatori.

Dialogheranno su questi temi Armando Sestani, Matteo Masini, Luigi Sonnenfeld, Aldo Zanchetta e tutti gli amici e le amiche che vorranno intervenire.

L’appuntamento è alle 18. Seguirà una apericena di autofinanziamento per la Casa del Popolo.

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle misure anti-covid.