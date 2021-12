Al Giglio un concerto alla maniera del tempo di Mozart

Mancano poche ore all’appuntamento con Accademia: un concerto alla maniera del tempo di Mozart, in programma domani (6 dicembre) alle 20,30 al Teatro del Giglio.

L’evento organizzato da Il Settecento musicale a Lucca, con il coordinamento scientifico e organizzativo del Centro studi Luigi Boccherini, è il primo grande concerto che vedrà collaborare tutte le realtà che danno vita alla rassegna: Associazione Musicale Lucchese, Sagra Musicale Lucchese, Flam, Animando e Istituto superiore di Studi Musicali Boccherini. Il concerto rientra nella rassegna Puccini Days.

“Accademia” era il nome che, al tempo di Mozart, veniva dato ai concerti, rappresentazioni musicali costruite in base a un’unica parola d’ordine: varietà. Assaggi di autori diversi, singoli movimenti di opere più complesse venivano eseguiti con grande disinvoltura anche in forma autonoma, pezzi sinfonici e brani solistici. Questo modo di vivere la musica, il più fedele allo spirito originale del Settecento, torna a rivivere a Lucca con questo grande evento che si aprirà e si chiuderà con uno dei massimi capolavori di Boccherini, la Sinfonia G 519. L’occasione sarà anche divertente non ci sarà tempo di soffermarsi a lungo su nessun genere musicale ma sarà un caleidoscopio di esperienze musicali diversissime.

Sul palco si alterneranno l’Ensemble Animando, diretto da Stefano Teani, l’Orchestra da camera Luigi Boccherini, diretta da Luca Bacci, l’orchestra del Boccherini, diretta da Manuel Del Ghingaro, e il Quartetto Adorno. In programma musiche di Luigi Boccherini, Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Ditters Von Dittersdorf. Le voci soliste sono quelle dei soprani Ilaria Casai, Patrizia Cigna e Chiara Manese. I solisti sono Giacomo Banella, contrabbasso; Luca Celoni, violino; Paolo Ognissanti, violoncello; Agnese Manfredini, flauto; Stefano Teani, pianoforte; Giovanni Vitali, pianoforte.

Il costo del biglietto è 5 euro. I tagliandi possono essere acquistati alla biglietteria del Teatro del Giglio. Per informazioni sui biglietti: 0583 465320; e-mail: biglietteria@teatrodelgiglio.it. Biglietteria on line: (clicca qui).