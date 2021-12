Doppio concerto in Lucchesia per il chitarrista degli Afterhours

Il noto chitarrista degli Afterhours Giorgio Ciccarelli si esibisce in due concerti in Lucchesia. L’appuntamento è per il 9 dicembre allo Shamrock irish pub, via Guglielmo Marconi, a Barga e il giorno dopo, 10 dicembre, al Roof live music, via Mattei, a Mugnano.

In apertura ai concerti presenzieranno diversi artisti e band emergenti del panorama Lucchese.

Finalmente, dopo questo anno di oblio e buio pandemico, Giorgio è pronto a tornare in pista con il suo terzo disco Niente demoni e dei (Santeria/Audioglobe per il vinile e LeSiepiDischi/Believe per il digitale) ), per il quale si è avvalso ancora della collaborazione ai testi di Tito Faraci (uno dei più noti sceneggiatori italiani di fumetti – Topolino, Pk, Dylan Dog, Tex, Dabolik, Spider-Man, nonché scrittore di romanzi – il suo ultimo Spigole è uscito per Feltrinelli nel 2020); per la produzione artistica a Stefano Keen Maggiore, produttore anche di Immanuel Casto, Romina Salvadori, TheAndre e Bebo (Lo Stato Sociale); e per la copertina al “maestro” Milo Manara, il quale gli ha regalato la possibilità di usare un suo disegno.

Chitarrista, cantante, autore e compositore, Giorgio Ciccarelli ha suonato con numerose e importanti band italiane (tra cui Afterhours e Sux!) con le quali ha pubblicato 12 dischi oltre a svariati singoli, dvd, videoclip ecc.

Ha maturato una certa esperienza live, avendo suonato in Europa, Stati Uniti, Canada, Cina e praticamente ovunque in Italia: dal teatro Ariston di Sanremo al Leoncavallo di Milano, dal concertone del Primo Maggio a Roma al teatro Petruzzelli di Bari, passando per buona parte dei locali rock e non della penisola. Ha inoltre suonato con e per artisti del calibro di Greg Dulli, Mark Lanegan, Patti Smith e Mina.

Dal 2015 ha intrapreso una carriera solista che lo ha portato alla pubblicazione di due album, Le cose cambiano (2015, XXXV/Comicon-Ala Bianca) e Bandiere (2018, FMA/Audioglobe), a supporto dei quali ha fatto, fino ad oggi, più di 150 concerti in tutta italia. Nel Novembre 2019 è uscito con un nuovo singolo Dentro Keen remix che avrebbe dovuto essere il preludio al nuovo disco, bloccato inesorabilmente dal Covid.