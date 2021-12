Baby parking teatrale e spettacoli per il Natale in Cattiva compagnia

Natale ed Epifania in Cattiva Compagnia. Così l’associazione che ogni anno organizza il Lucca Teatro Festival Che cosa sono le nuvole? ha inserito nel programma anche le iniziative per le festività.

Si parte con tre giornate di baby parking teatrale, nei giorni dello shopping di sabato 11 e 18 dicembre e mercoledì 5 gennaio, all’auditorium Agorà nel centro storico di Lucca, dalle 15 alle 18,30 i genitori potranno usufruire di un servizio gratuito di sorveglianza, per bambini dai 6 anni, che saranno custoditi dalle “tate” professioniste di BadaBimbi, mentre papà e mamma si potranno dedicare in tranquillità allo shopping. I bambini durante la giornata saranno invitati e coinvolti a partecipare ad un laboratorio teatrale, condotto da operatori de La Cattiva Compagnia, potranno assistere alla lettura interpretata e infine creeranno un piccolo gadget da portare a casa, nel laboratorio creativo con le tate di BadaBimbi. Per questioni di sicurezza i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione, scrivendo alla mail prenotazioni@luccateatrofestival.it

Infine, giovedì 6 gennaio al teatro Idelfonso Nieri di Ponte a Moriano, alle 16,30 andrà in scena lo spettacolo Chi aiuta Pierino?, rivisitazione della fiaba musicale Pierino e il lupo di Sergej Prokof’ev, con ingresso gratuito e prenotazione consigliata, e rivolto a bambini dai 3 anni. Anche per lo spettacolo si prenota scrivendo alla mail prenotazioni@luccateatrofestival.it Al termine della rappresentazione la Befana e il Befanotto accoglieranno grandi e piccoli con sorprese. Per chi non potrà essere presente, sarà replicato domenica 9 gennaio alle 17 a Porcari all’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara. Tutte le attività verranno svolte nel pieno rispetto delle normative anti covid19 in vigore.