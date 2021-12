Sabato (4 dicembre) è andato in scena al teatro del Giglio di Lucca L’ambiente SI Nota – secondo concerto degli strumenti musicali riciclati, l’eco concerto di Natale con protagoniste tre band italiane Conciorto, Gaudats Junk Band, Riciclato Circo Musicale che hanno reinventato, in un’ottica green, i tradizionali strumenti musicali e ne hanno creati di nuovi, attraverso l’utilizzo di materiali di recupero: dai bidoni di latta e cartone, ai manici di scopa, agli elettrodomestici, alle vecchie valigie e perfino la verdura.

La serata, all’insegna della sostenibilità a tutto tondo, è stata presentata da Vania Della Bidia in compagnia di Massimiliano Pontillo, presidente dell’associazione Pentapolis che, dal 2006, promuove l’ambiente, la responsabilità sociale e lo sviluppo sostenibile. Insieme a loro, nei brevi intervalli, anche la giovane attrice Rebecca Fanucchi che ha letto alcune poesie.

“Il progetto L’Ambiente Si Nota – afferma Massimiliano Pontillo – nasce per diffondere, attraverso la musica, i temi dell’Agenda 2030 soprattutto tra i giovani e per sottolineare il ruolo della stessa come driver di cambiamento socio-culturale, contribuendo alla salvaguardia del pianeta”.

Hanno partecipato alla serata anche l’assessore all’ambiente Valentina Rose Simi, Silvana Sechi di Sistema Ambiente, Giulia Pasquini di Lucart.

A conclusione del concerto è stato consegnato un premio simbolico legato al contest on line L’eco strumento SI Nota all’associazione romana Controchiave.