Maurizio Maggiani con ‘L’eterna gioventù’ ospite della Casa del Popolo di Verciano

Domenica (12 dicembre) sarà ospite della Casa del Popolo di Lucca lo scrittore Maurizio Maggiani. Occasione dell’incontro la presentazione del suo ultimo libro L’eterna gioventù edito da Feltrinelli.

Nel racconto, mentre si dipanano le storie di donne e uomini che non si piegano all’arroganza del potere, emerge la tensione della rivolta libertaria che ha caratterizzato il Novecento e non solo. A dialogare con l’autore intervengono Stefania Baschieri, Armando Sestani e Alessio Giannanti.

L’iniziativa è organizzata dalla Società Popolare di Mutuo Soccorso Garibaldi e dalla sezione lucchese di Alternativa libertaria – Federazione dei comunisti anarchici.

L’appuntamento è alle 18 alla Casa del Popolo in via dei Paoli 22 a Verciano. Dopo l’incontro apericena di autofinanziamento per la Casa del popolo. L’iniziativa sarà svolta nel rispetto delle misure anti-Covid.