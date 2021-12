Al Desco anche la ScatoLfree per i latto-intolleranti

Ci sarà anche l’Associazione italiana latto-intolleranti alla 16esima edizione del Desco, in programma questo weekend. Al Real collegio sarà quindi possibile acquistare in esclusiva ScatoLfree e altre idee regalo, tutte senza lattosio.

Le donazioni andranno interamente a sostegno delle attività dell’associazione. Tra gli stand che presenzieranno all’evento Aili metterà a disposizione tutta la qualità delle eccellenze senza lattosio certificate con il marchio Lfree, l’unico che garantisce i prodotti senza lattosio o senza lattosio e senza proteine del latte. Insieme alla box, sarà possibile acquistare altre piccole idee regalo, tutte rigorosamente Lactose-Free.

La ScatoLfree contiene nove prodotti certificati senza lattosio e un gadget e al Desco avrà un costo esclusivo di 25 euro. Sarà inoltre possibile iscriversi come socio direttamente allo stand di Aili con una donazione di 5 euro in più se si acquista la box. La tessera è annuale e la quota associativa è pari a 20 euro. Clicca qui per saperne di più. Le donazioni ricevute da Aili verranno interamente devolute alle attività dell’associazione, che da sempre mira alla tutela delle persone intolleranti al lattosio, che necessitano di strumenti per vivere la loro vita in modo sereno e consapevole. Tra gli espositori presenti a Il Desco, ci sarà anche Cremeria Opera, una realtà del territorio, aderente al progetto Senza lattosio fuori casa. Per questo, i soci Aili che si presenteranno allo stand di Cremeria Opera riceveranno un voucher del 10% di sconto per l’acquisto del panettone classico o del panettone al cioccolato, ovviamente senza lattosio.