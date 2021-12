Studio nel Regno Unito: opportunità, costi e requisiti nell’incontro con Informagiovani

Martedì (14 dicembre) alle 17 sulla piattaforma Zoom, l’Informagiovani di Lucca insieme al British Council organizza un evento dal titolo Learn English & Study Uk: incontro con il British Council.

Sarà l’occasione per parlare delle certificazioni di lingua inglese e la preparazione necessaria a sostenere gli esami ma anche di studio nel Regno Unito: opportunità, costi e requisiti. L’incontro sarà così articolato: alle 17 i saluti e l’introduzione, poi informazioni sulle certificazioni di lingua inglese: quali sono, a cosa servono, il Qcer, come trovare le sedi per gli esami, la certificazione Ielts. A seguire saranno illustrate le metodologie per prepararsi a sostenere una certificazione: quali corsi scegliere, tips per la preparazione, poi lo studio in Uk e spazio alle domande. Per maggiori informazioni e per ottenere il link per la partecipazione è possibile chiamare il numero 0583 442319 oppure inviare una mail a informagiovani@comune.lucca.it.