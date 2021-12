Un dicembre ricco di appuntamenti con l’istituto Ungaretti e Concentus Lucensis

Al via un dicembre ricco di appuntamenti presentato dall’Istituto ad indirizzo musicale Giuseppe Ungaretti – Lucca 2 in collaborazione con l’associazione musicale Concentus Lucensis dal titolo Natale insieme.

L’iniziativa, curata dalla commissione musica ed inserita nel progetto d’istituto Crescendo, giunge alla sua decima edizione ed unisce i percorsi musicali dell’istituto in collaborazione con le associazioni e le istituzioni del territorio.

Il cartellone, inserito anche in Vivi Lucca e nel Cantiere di Natale, prevede le esibizioni delle varie classi nelle proprie sedi scolastiche e per le vie del centro storico per animare con la magia della musica alcune piazze della città. Sono previste visite tematiche animate dai ragazzi ai musei nazionali nell’ambito del progetto La Pittura che suona, il progetto Favole dal mondo ed infine un concerto dei docenti di musica e di strumento dell’istituto dedicato ai ragazzi ed ai genitori.

Molte collaborazioni attive: dal Comune di Lucca e l’assessorato alle politiche formative a Vivi Lucca, Flam, Caritas, Grossomodo, la Dama e l’unicorno, il comitato popolare di piazza San Francesco ed il liceo artistico Passaglia.

Il calendario completo

Oggi (10 dicembre) alle 21 all’auditorium Mazzarella della scuola secondaria Leonardo da Vinci Concerto di Natale con i docenti di musica e strumento dell’istituto comprensivo ad indirizzo musicale Ungaretti.

Sabato 18 dicembre alle 10,30 al loggiato di Palazzo Pretorio Cantando il Natale… con le scuole primarie dell’Istituto comprensivo G. Ungaretti – Lucca 2. Alle 15 Armonie di Natale con la scuola secondaria ad indirizzo musicale Leonardo Da Vinci dell’Istituto comprensivo Ungaretti

Sabato 18 dicembre alle 15 al museo nazionale di Villa Guinigi Natale al Museo con La Pittura che suona – progetto didattico: animazione a cura delle classi dell’istituto comprensivo Giuseppe Ungaretti, dello staff del museo e dell’associazione musicale Concentus Lucensis. Alle 18 in piazza San Francesco Natale Bianco Natale Nero con il progetto Favole dal Mondo in collaborazione con il comitato popolare Piazza San Francesco, Caritas, Grossomodo e l’associazione La dama e l’Unicorno.

Domenica (19 dicembre) alle 15,30 al museo nazionale di Palazzo Mansi La musica degli angeli e dei pastori. Musiche a cura dell’associazione musicale Concentus Lucensis con la partecipazione di alcuni allievi delle classi ad indirizzo musicale della scuola Da Vinci. Visita guidata a cura degli alunni del liceo artistico Passaglia nell’ambito del progetto Pcto Guide al Museo.

Lunedì (20 dicembre) alle 15 alla scuola primaria di Sorbano Natale Bianco Natale Nero a cura delle classi quarta e quinta della scuola primaria in collaborazione con Caritas e Grossomodo per il progetto Fiabe dal mondo.

Lunedì (20 dicembre) alle 21 in auditorium Mazzarella della scuola secondaria L. Da Vinci Natale in musica, concerto degli alunni del coro e dell’indirizzo musicale.

Martedì (21 dicembre) alle 14,30 alla scuola primaria di Santa Maria del Giudice Natale Bianco Natale Nero a cura delle classi quarta e quinta della scuola primaria di Santa Maria del Giudice in collaborazione con Caritas e Grossomodo per il progetto Fiabe dal mondo.

Mercoledì (22 dicembre) alle 14,30 alla scuola primaria di S.an Lorenzo a Vaccoli Natale Bianco Natale Nero a cura delle classi quarta e quinta della scuola primaria di San Lorenzo a Vaccoli in collaborazione con Caritas e Grossomodo per il progetto Fiabe dal mondo.

Le manifestazioni si svolgeranno nel rispetto della normativa anti Covid e, quando organizzate all’interno della scuola, l’ingresso sarà su prenotazione e con obbligo di green pass.

Per il concerto del 10 dicembre è necessario compilare la prenotazione a questo link.

Per gli appuntamenti ai musei, scrivere a: concentuslucensis@gmail.com.