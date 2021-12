C’Mon feel the noize, chiude con il tutto esaurito la due giorni di musica al Foro Boario

Due serate da tutto esaurito. È questo il bilancio delle serate in musica al Foro Boario con l’iniziativa C’Mon feel the noize del team Wom Fest che il 10 e l’11 dicembre ha portato a Lucca circa mille persone da tutta la Toscana.

Selezionando tra i migliori esponenti del sottobosco indipendente italiano, la due giorni musicale con ingresso gratuito è riuscita a convogliare un pubblico eterogeneo che ha affollato lo spazio del Foro Boario già dai magnetici live di apertura di Ciulla, Campos, Cecilia ed Emma Nolde, per poi scatenarsi con le performance degli headliner Nava e Bruno Belissimo

“Ringraziamo di cuore il nostro staff per l’organizzazione impeccabile nel rispetto delle attuali norme sanitarie, l’associazione Beerifrangente in collaborazione con il De Cervesia di Lucca che ha gestito al meglio la zona bar, i ragazzi del progetto Volontariato in scena. L’arte di ricevere donando promosso dall’Aps Crea creatività e apprendimento, i partner che hanno creduto in questo progetto come il Consiglio Territoriale Fratres di Lucca e Piana, Lucca Promos, Gesam reti e Aci, il Comune di Lucca, la Fondazione Cassa di risparmio di Lucca e la Fondazione Banca del monte di Lucca per il loro sostegno e tutte le persone che hanno partecipato all’evento al Foro Boario con la sola intenzione di divertirsi, dando con i loro sorrisi un bellissimo segnale di speranza e rinascita”.