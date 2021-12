Al via due laboratori di Terra di tutti in collaborazione con la biblioteca civica Agorà.

Il primo, Serilab, si terrà venerdì (17 dicembre) alle 18 ed è dedicato alla stampa serigrafica. L’iniziativa è rivolta ai giovani dai 17 ai 25 anni che grazie all’apprendimento di due tecniche di stampa manuale potranno realizzare le borse della biblioteca. Borse che verranno regalate ai partecipanti al termine del laboratorio.

Foto 2 di 2



La prossima settimana invece, sempre in collaborazione con Agorà, Terra di Tutti darà il via al percorso fatto di relazioni, laboratori artistici e teatrali per tramandare i racconti di chi ha un vissuto da raccontare. Acchiappastorie è rivolto ai minori di 25 anni.

“Cerchiamo storie di vita comune oppure storie straordinarie, di nonni, nuovi o vecchi incontri, storie che rischiano di essere perdute nel tempo – spiegano gli organizzatori -. Hai incontrato una storia che vale la pena di essere ascoltata? I racconti saranno raccolti attraverso vari canali: mail, lettere, interviste telefoniche o in presenza, file audio, video. Per restituire alla collettività i racconti raccolti sarà organizzato un percorso teatrale con l’attrice Alessia Coselli che ci aiuterà a metterle in scena attraverso un percorso di tre incontri. Dal catalogo delle storie ne saranno selezionate alcune che diventeranno una performance dal vivo: vecchi oggetti, abiti, fotografie faranno da sfondo ad un’esperienza di narrazione unica”.

Per prenotare è possibile contattare Leonardo scrivendo a acchiappastorie2021@gmail.com o al numero 3348971094.