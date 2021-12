Fiabe e leggende nei musei della provincia, via all’iniziativa culturale

Narrare il fantastico nei musei. È questo il titolo dell’iniziativa culturale che prevede un calendario di una ventina di appuntamenti disseminati sul territorio provinciale grazie al progetto finanziato dalla Regione Toscana attraverso il bando Sistemi museali del 2021.

In molti musei verranno quindi lette fiabe e leggende messe a disposizione dal Museo italiano dell’immaginario folklorico di Piazza al Serchio a cui si aggiungono eventi specifici dedicati al maestro Giacomo Puccini, a Ilaria del Carretto e a far conoscere meglio le collezioni dei singoli musei. Nell’ambito di questo progetto rientra anche la mostra intitolata Giro giro tondo, gioca il mondo sulle foto e i giocattoli di un tempo allestita nella sala Tobino di Palazzo Ducale fino al 9 gennaio.

L’ente capofila del progetto è la Fondazione Paolo Cresci che gestisce il Museo per la storia dell’Emigrazione italiana di Palazzo Ducale a Lucca, mentre la Provincia di Lucca garantisce un supporto significativo nell’elaborazione dei contenuti progettuali e nelle attività organizzative e amministrative. Dalla Garfagnana a Viareggio sono state coinvolte diverse compagnie teatrali come la compagnia Coquelicot di Camaiore, Teatro Rumore di Viareggio e Teatro Amatori di Lucca e altri giovani attori della Mediavalle e Garfagnana coordinati dall’attore Francesco Tomei. Il calendario vanta anche la presenza di attori conosciuti come Alessandro Bertolucci e Nicola Fanucchi che contribuiscono a rafforzare l’importanza culturale della manifestazione.

Soddisfatta Ave Marchi, presidente della Fondazione Paolo Cresci, ente di coordinamento del Sistema museale territoriale: “Il nostro sistema museale – dichiara – è nato formalmente solo un anno fa, ma sta già producendo molti risultati. Il progetto sulla narrazione del fantastico è uno dei primi. Oltre a questo calendario di iniziative finanziate dalla Regione Toscana saranno avviati anche un progetto dedicato all’innovazione nei Musei e un altro che punta a migliorare l’accessibilità delle strutture; entrambi sostenuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. L’obiettivo è offrire cultura, accoglienza e accrescere il piacere delle persone e delle famiglie a recarsi nelle nostre strutture museali ricche di preziosi capolavori”.

Gli eventi sono in programma fino al 30 dicembre e sono a ingresso libero. Si ricorda che per la partecipazione è necessario l’uso della mascherina ed occorre la presentazione obbligatoria del Green Pass oppure rientrare nelle categorie escluse per legge dalla campagna vaccinale.

Il calendario

Domani (14 dicembre) alle 10 al Polo Artemisia di Capannori con Teatro Amatori di Lucca a cura di Museo Athena, 15 dicembre, alle 15, Casermetta San Donato, Lucca, con Teatro Amatori di Lucca all’interno del Museo dell’Antica Zecca di Lucca; 17 dicembre, alle 16,30 a Seravezza, con Teatro Rumore all’interno del Museo del lavoro e delle tradizioni popolari di via Amadei; 18 dicembre, alle 16, Sala Suffredini, piazzetta Ariosto di Castelnuovo Garfagnana con Alessandro Bertolucci; a cura del Museo Archeologico di Castelnuovo Garfagnana; 18 dicembre, alle 16, Cattedrale San Martino con Teatro Amatori di Lucca a cura di Complesso museale della cattedrale del Duomo di Lucca; 18 dicembre, alle 16, Teatro Rumore al Museo del Carnevale di Viareggio in via Goretti; 18 dicembre, alle 10,30, nel Museo archeologico Massaciuccoli Romana di Massarosa con la compagnia Coquelicot: 19 dicembre, alle 17 al Museo archeologico di Camaiore (Palazzo Tori Massoni) con la compagnia Coquelicot; 19 dicembre, alle 16,30, al Teatro Rumore presso Musei Civici di Villa Paolina a Viareggio; 19 dicembre, alle 12 Teatro Rumore nella villa Museo Giacomo Puccini di Torre del Lago (Viareggio), in viale Puccini 266; 20 dicembre, alle 14,30, Alessandro Bertolucci protagonista dell’evento in programma a Piazza al Serchio curato dal Museo italiano dell’immaginario folklorico e Museo etnografico Olimpio Cammelli dell’Identità dell’Alta Garfagnana (via Comunale 2): 22 dicembre alle 11, Teatro Rumore al Palazzo della cultura di Cardoso (Stazzema); a cura del Museo Storico della Resistenza di Sant’Anna di Stazzema; 23 dicembre, alle 17, e il 28 dicembre, alle 10, alla biblioteca comunale di Barga con Sebastiano Catignani e Lisa Lucchesi per un’iniziativa curata dalla Casa museo Giovanni Pascoli, dal Museo civico Antonio Mordini, nonché dal Museo virtuale delle rocche e gortificazioni: 28 dicembre, alle 15, Laura Martinelli nella sala consiliare del Comune di Coreglia Antelminelli; a cura di Museo della gigurina di gesso e dell’emigrazione: 28 e 29 dicembre, alle 16,30, la compagnia Coquelicot nella sala Annunziata del chiostro Sant’Agostino di Pietrasanta; a cura del Museo dei bozzetti, della casa natale Giosuè Carducci, del museo Padre Eugenio Barsanti e del museo archeologico Antonucci; 30 dicembre, alle 16, Nicola Fanucchi sarà protagonista nella Casa Natale di Giacomo Puccini a Lucca di un incontro curato da Puccini Museum e Casa natale di Puccini.