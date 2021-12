A palazzo del Pegaso il libro di Ilaria Sabbatini sui diari di pellegrinaggio fra medioevo ed età moderna

Il viaggio gerosolimitano, nel periodo di frizione nei rapporti tra Oriente e Occidente che segnò il passaggio dal tardo medioevo alle prima età moderna. Questo l’argomento al centro del volume L’oriente dei viaggiatori. Diari di pellegrinaggio fiorentini tra XIII e XV secolo di Ilaria Sabbatini che viene presentato in sala Affreschi a palazzo del Pegaso (via Cavour 4), domani (15 dicembre) alle 17.

I principali oggetti di interesse del volume sono la percezione e la rappresentazione dell’Oriente da parte dei pellegrini occidentali, nell’ambito di un intero corpus di testi narrativi dell’epoca. Questo lavoro dà una valutazione complessiva di un aspetto storico nuovo di quell’incontro che ci fu non solo nei commerci e nella diplomazia, ma anche nel viaggio di devozione. L’autrice prende in esame i diari fiorentini per delineare lo sviluppo del fenomeno in relazione a una realtà politica e sociale determinata.

Alla presentazione intervengono, oltre all’autrice, il presidente dell’assemblea legislativa Antonio Mazzeo, i consiglieri regionali Valentina Mercanti, Cristina Giachi, Francesco Gazzetti, lo storico Franco Cardini e l’assessora del comune di Lucca Ilaria Vietina.

