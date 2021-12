Amateatro sbarca con gli spettacoli al Nieri di Ponte a Moriano

Anche quest’anno torna l’appuntamento con la rassegna Amateatro, che si svolge con il contributo economico del Comune di Lucca. L’associazione teatrale Nando Guarnieri che già negli anni ’70, raggruppò le compagnie amatoriali della città, ha dato vita a questa rassegna che si è svolta dapprima al Museo Villa Guinigi a Villa Bottini e al teatro S. Girolamo e che quest’anno si svolgerà al teatro Nieri di Ponte a Moriano.

Prossimo spettacolo in programma, domenica (19 dicembre) con Il mirabolante caso del Signor D, alle 17.

Biglietti: interi 10 euro, ridotti (under 18 anni over 70 anni)5. Info: emiche43@gmail.com cell. 3888338259.