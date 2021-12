Da un suono all’altro: il laboratorio Brunier porta la musica alla Pia Casa

Un brindisi per le feste all’insegna della musica. È stato presentato oggi (17 dicembre), dall’associazione Laboratorio Brunier il programma degli eventi musicali Da un suono… all’altro, inseriti nella manifestazione Natale e Capodanno a Lucca e dintorni 2021. Una programmazione che si articola sia nel centro storico che nelle zone limitrofe, e che quest’anno gode di una location inedita, l’auditorium sala degli incontri Pia Casa in via Santa Chiara.

Sull’importanza di questa nuova cornice si è espressa la presidentessa dell’associazione Brunier Maria Bruno, che afferma: “Dopo quattro anni di concerti organizzati a villa Bottini, quest’anno il comune di Lucca ci ha concesso la Pia Casa. Una struttura che necessita di alcuni accorgimenti, e che come associazione stiamo cercando di adibire a un certo tipo di spettacolo”.

Alla conferenza di presentazione ha preso parte anche l’assessore alla cultura Stefano Ragghianti, che ha ribadito l’impegno a rendere la Pia Casa un luogo consono e idoneo alla manifestazione. ” Questo luogo sarà rigenerato dalla presenza artistica. È dotato di una buona acustica ed ha ampi margini di miglioramento”.

Ad adornare la struttura per l’occasione sarà allestita un’esposizione delle opere dei pittori Rosella Cascasi, Cinzia Coronese, Michele Lovi e Valeria Nunziata. Un connubio dunque tra musica e arte pittorica che, come evidenziato dalla stessa Maria Bruno, non potrà che arricchire la portata culturale degli eventi proposti.

Fiore all’occhiello della manifestazione sarà la kermesse musicale e culturale di domenica (19 dicembre), ore 17 che prevede il concerto dell’ ensemble dell’accademia ducale di Pietragalla (PZ), una delle più importanti realtà artistiche e didattiche del sud Italia, seguito a ruota dal concerto dell’Ensemble Musica del Presente.

Spazio anche ai giovani musicisti dei licei musicali Passaglia di Lucca e Palma di Massa, che si esibiranno giovedì 23 dicembre nel concerto Il nostro piccolo e grande Natale.

Di seguito la programmazione completa degli eventi musicali che si svolgeranno nell’auditorium della Pia Casa:

Domenica (19 dicembre) alle 17: concerto Il linguaggio della musica strumentale dall’800 ad oggi Ensemble Accademia ducale di Pietragalla. Musiche di J. Brahms, C.M Dragonetti , G.Bottesini, C.Saint Saens, K.Penderecki, T.De Felice. Voce recitante Angela Vietri, al clarinetto Erminia Nigro, al contrabbasso Giuseppe d’Amico e al pianoforte Sara Moro.

Sempre domenica (19 dicembre) ma alle 17,45: La Musica del Presente Ensemble musica del presente di Lucca. Conduce il musicologo Renzo Cresti . Con la partecipazione del presidente SIMC Andrea Talmelli che presenta il suo libro Questioni metriche e ritmiche nelle influenze tra musica colta e musica etnica. Musiche di Bianucci, Teani, Mannucci, M. Fedrigotti, A.Talmelli con soprano: Maria Bruno, flauto: Rosella Cascasi, Violino: Fabio Ditto, Violoncello: Elisabetta Casapieri, Pianoforte: Stefano Teani.

Lunedì (20 dicembre) alle 21 è in programma il concerto Suoni di Speranza Ensemble I four Bach. Musiche di J.S. Bach, N. Rota, A. Barrius con flauto: Linda Fusco, chitarra Benedetta Ricciardi, clarinetto: Giancarlo Andreini, pianoforte: Tiziano Mangani.

Martedì 21 alle 17 è la volta de Il Capodanno Russo con i bambine/i e ragazze/i del laboraorio LaCRuss (Laboratorio Culturale Russo). Diretto da Elizabetta Miloslavskaia e Tatiana Nikolaeva. Nonno Gelo e Fanciulla delle Nevi : Mirca e Rimma Ursul.

Giovedì 23 sempre alle 21 ci sarà il concerto dal titolo Il Nostro Piccolo e Grande Natale con le alunne e gli alunni frequentanti il Laboratorio Pcto Brunier del liceo musicale Passaglia di Lucca e del liceo musicale Palma di Massa. Domenica 2 gennaio si prosegue, alle 21, con Musiche per il Nuovo Anno con i gruppi Fulceri’s Trio (Voce e chitarra Tiziano Fulceri, chitarra Andrea Del Testa, pianoforte Alessandro Matteucci, musiche di Tiziano Fulceri) e Duo Matbecch (voce Samanta Saugo, Pianoforte Tiziano Mangani, musiche cover natalizie internazionali).

Martedì 4 gennaio è la volta di Melodie del Passato dedicate a Lucii Fioravante dall’operetta alla canzone. Musiche tratte dalle famose operette e canzoni degli anni ‘20,‘30, ‘40 con soprani: Maria Bruno, Carla Giometti, tenore: Raffaello Mori, Cesare Martini, Ensemble Stumentale Brunier Lucca diretta dal maestro Stefano Teani. flauto: Rosella Cascasi, violino I: Fabio Ditto, violino II Dinorha Abela, viola: Lorenzo Giovannelli, Violoncelli: Elisabetta Casapieri e Roberto Presepi, pianoforte: Loredana Bruno e Laura Giannelli.

Giovedì 6 gennaio infine è in programma il concerto d’Epifania con Mother’s well, musiche inedite. Voce, tastiere ed armonica: Enrico Giuntini, chitarra e voce: Guido Natalini, basso: Duccio Nieri, batteria: Stefano Giannotti. Orchestra SMS diretta dal Maestro Stefano Giannotti. La Line -Up comprende Voci, fiati, chitarre, tastiere, basso elettrico. Musiche di Gabriel,Crimson, Beatles, Heards, Pink Floyd, Traffic, Genesis, Battiato, Lully, Cage, Giannotti. Arrangiamenti maestro Stefano Giannotti con flauti e voce: Olga Pezzuti, Paolo Pasqualetti, chitarre e Voci: Giada del Grande, Gabriele Stefani, Niccolò Paganucci banjo e voce: Jacopo Di Grazia, tastiere e Voci: Enrico Giuntini, Francesca Pezzuti,basso e voce: Duccio Nieri, batteria e voce: Edgar Gomez, chitarra, voce, Direzione e arrangiamenti: Stefano Giannotti.

Obbligatorio il green pass, info: 3476254609. Info@laboratoriobrunier.it