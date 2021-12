Ad aprile in scena la pedalata cicloturistica sulle tracce di Puccini

Si terrà sabato 2 e domenica 3 aprile 2022 la prima pedalata cicloturistica Ciclo Classica Puccini annunciata in occasione della presentazione delle mappe degli itinerari pucciniani realizzate nell’ambito del progetto The lands of Giacomo Puccini.

L’evento sarà organizzato e coordinato da una nuova associazione che prenderà vita prossime settimane proprio con il compito di promuovere eventi esperenziali che, grazie anche ai prossimi anniversari pucciniani, si spera possano attirare cicloturisti e non solo da ogni angolo del mondo per ammirare le bellezze del territorio di The Lands of Giacomo Puccini.

L’associazione – che prenderà vita grazie alla Camera di Commercio di Lucca e Lucca Promos – oltre che da appassionati sarà composta da due società ciclistiche del territorio: Team Freedom Bike di Viareggio e Crhonò Bike di Lucca.

I percorsi della ciclopedalata sono in fase di realizzazione e non potranno non considerare la centralità di Lucca, Celle di Puccini, Torre del Lago e Viareggio nella vita di Giacomo Puccini.

I dettagli verranno svelati nelle prossime settimane, dopo le festività natalizie.