Un tributo a Ennio Morricone per il concerto di Capodanno al Giglio

Lo scorso 1 gennaio il concerto di Capodanno, tra gli appuntamenti più attesi e amati della programmazione del Teatro del Giglio, fu eseguito senza pubblico in presenza e trasmesso su Noi TV e in live streaming, a causa della chiusura delle sale teatrali per il perdurare della pandemia da Covid-19. Per il Capodanno 2022 il concerto – in programma il 1 gennaio alle 18 – sarà finalmente di nuovo in presenza, con un appuntamento dal titolo Ennio Morricone Tribute che vede protagonisti l’Orchestra Arcangelo Corelli diretta da Lorenzo Bizzarri, e la voce solista di Cecilia Ottaviani.

La scaletta del concerto è interamente dedicata alle melodie più famose tratte dalle colonne sonore composte da Ennio Morricone, per emozionarci e sognare, iniziando l’anno insieme con tutta la gioia e la spensieratezza che la musica sa donare.

Compositore di formazione classica che ha conquistato fama mondiale per le colonne sonore scritte inizialmente per i film western italiani e poi per il cinema hollywoodiano, Ennio Morricone nel 2007 ha ricevuto l’Oscar onorario alla carriera ‘per i suoi contributi magnifici all’arte della musica da film’, e il 28 febbraio 2016 ha ottenuto il suo secondo Oscar per le partiture del film di Quentin Tarantino The Hateful Eight, per il quale si è aggiudicato anche il Golden Globe.

Posto unico numerato: intero 22 euro, ridotto 18 euro, loggione 10 euro. Per informazioni, prenotazioni e acquisti, rivolgersi alla Biglietteria del Teatro del Giglio (tel. 0583.465320 – email biglietteria@teatrodelgiglio.it) aperta al pubblico dal mercoledì al sabato con orario 10.30-13 e 15.30-18 e un’ora prima di ogni spettacolo. A breve i biglietti saranno anche in vendita online su TicketOne.

La programmazione del Teatro del Giglio è resa possibile grazie al fondamentale e irrinunciabile sostegno del Comune di Lucca cui si aggiungono gli apporti del Ministero della Cultura e della Regione Toscana, e il prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, oltre all’impegno di Fondazione Banca del Monte di Lucca e Unicoop Firenze.