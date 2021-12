Visite guidate e una caccia al tesoro, raffica di eventi al Puccini Museum

Attività per famiglie, giochi, visite a tema e storie tutte da scoprire. Un calendario ricco di iniziative quello organizzato dal Puccini Museum in occasione delle festività natalizie: si inizia domenica (26 dicembre) con I soci del club La bohème giurano di stare bene e mangiano meglio, la visita guidata la visita che consentirà ai visitatori di conoscere il lato più goliardico del maestro Giacomo Puccini, amante del buon vino e della buona tavola.

Gli eventi si terranno fino al 2 gennaio ed è necessaria la prenotazione contattando il numero 0583 1900379 o scrivendo a visite@puccinimuseum.it. In ottemperanza alle disposizioni ministeriali inerenti le misure per il contenimento e la gestione di Covid-19 sarà necessario esibire il Green Pass. Si ricorda che dal 26 dicembre al 9 gennaio 2022 il Puccini Museum sarà aperto tutti i giorni con orario continuato: biglietteria 10-18 – museo 10-17 (ultimo ingresso 16.30)

Il programma completo

Alle 15 sono in programma attività per famiglie, indicata per bambini dai 6 anni Io gioco con Giacomo per fare la conoscenza del piccolo Giacomo, della sua famiglia e della sua Musica, passeggiando nelle stanze della sua casa con l’aiuto di quiz e giochi.

Giovedì (30 dicembre) alle 16 sono invece in programma attività per famiglie, indicata per bambini dai 6 anni Narrare il fantastico. A Lucca, al tempo delle favole. Nicola Fanucchi ci condurrà da Lucca a Pechino sulle orme della Principessa Turandot. Evento nell’ambito del progetto Narrare il fantastico ideato e organizzato dal sistema museale territoriale della Provincia di Lucca finanziato dalla Regione Toscana.

Sabato 1 gennaio alle 12 è prevista una visita guidata del museo

Domenica 2 gennaio alle 11 è in programma una visita a tema L’enigma di Turandot. La genesi della messa in scena dell’opera e del mistero dei costumi della prima rappresentazione – nell’ambito della collaborazione, con il Museo del Tessuto di Prato, per la mostra Turandot e l’oriente fantastico di Puccini, Chini e Caramba aperta fino al 23 gennaio.

Alle 15, attività per famiglie, indicata per bambini dai 5 anni Furto all’Opera, una caccia al tesoro per ritrovare i preziosi gioielli di Tosca misteriosamente scomparsi durante la notte.