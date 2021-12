Una bambina di Lucca allo show musicale di Natale su Canale 5

C’è anche una bambina di Lucca tra i 15 che la sera di Natale saranno protagonisti in prima serata su Canale 5 all’appuntamento con All Together Now – Kids. La serata sarà condotta da Michelle Hunziker, e sul palco del game-show musicale, firmato da Endemol Shine Italy, saliranno per l’appunto 15 bambini, tra i 6 e i 12 anni.

I bambini interpreteranno i più grandi successi della musica italiana e internazionale. Al termine della performance ogni bambino riceverà un dono: tra loro ci sarà anche Teresa Morici, 9 anni, di Lucca.