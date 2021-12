“Il Palazzo di Elisa”, tante richieste per il volume

Molte richieste per il volume Il Palazzo di Elisa: un’immagine recuperata… che parla francese, di Velia Gini Bartoli in collaborazione con Francesco Ferretti, in seguito alla presentazione il 7 dicembre a Palazzo Ducale di Lucca, alla presenza di Patrizio Andreuccetti, consigliere della Provincia di Lucca, Roberta Martinelli, presidente dell’associazione Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana, Bernard Chevallier, uno dei maggiori esperti delle arti decorative delle residenze napoleoniche.

Il volume è disponibile in vendita presso l’editore. Basato su solide argomentazioni scientifiche e documentarie e al tempo stesso caratterizzato da una facile forma di comunicazione, la sua pubblicazione segna un punto fermo nella conoscenza della storia del Palazzo Ducale di Lucca, aggiungendo una tessera fondamentale al complesso mosaico costituito dai processi storico-architettonici che ne hanno segnato le trasformazioni.

La ricostruzione riguarda non solo il Palazzo ma tutto il complesso costruito e la sua organizzazione, indispensabile per consentirne la comprensione e restituire il progetto iniziale così com’era durante il Principato dei Baciocchi. Essa comprende la ricostruzione di tutto il settore occidentale, già occupato dalle zone di servizio, dalle scuderie e dalle rimesse, demolito nel 1832 e del quale non avevamo più memoria.

Il Palazzo di Elisa: un’immagine recuperata… che parla francese è stampato da Grafiche Ancora Viareggio e vede il progetto grafico di Pierluigi Da Prato e le foto di Lucio Ghilardi.

Per acquistare l’opera è necessario inviare una mail a: info@graficheancora.it, indicando Nome Cognome, indirizzo per la spedizione, numero di telefono. Il libro sarà inviato in contrassegno al costo di 25 euro, spese di spedizione comprese.