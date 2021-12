La commozione di J-Ax, la standing ovation di Rita Pavone, oltre 400mila visualizzazioni su Facebook (clicca qui): grandissima l’emozione suscitata dall’interpretazione vocale di Teresa Morici (9 anni di Lucca, allieva dell’Istituto Jam Academy) del brano Shallow di Lady Gaga, tratto dal film A Star Is Born sul palco di All Together Now – Kids, andato in onda in prima serata su Canale 5 nella notte di Natale.

La serata, condotta da Michelle Hunziker, è un game-show musicale firmato da Endemol Shine Italy, e ha visto protagonisti 15 bambini tra i 6 e i 12 anni selezionati da tutta Italia, che hanno interpretato i più grandi successi della musica italiana e internazionale. In giuria vip anche Francesco Renga e Anna Tatangelo, che hanno ascoltato e valutato le performances insieme a un “muro umano” composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo.

Al termine dello show ogni partecipante ha ricevuto in dono un buono valido per l’acquisto di prodotti utili alla formazione culturale.

Qui il video della straordinaria performance, che in poche ore (lo spettacolo è andato in onda la sera del 25 dicembre) è stato visto da 22mila persone e ha raccolto quasi 1000 commenti: (clicca qui).