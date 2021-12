Lucca protagonista in prima serata a ‘Meraviglie’ di Alberto Angela

Lucca protagonista della prima serata tv di Raiuno. La città, infatti, è stata oggetto di uno dei servizi principali della trasmissione di Alberto Angela, Meraviglie. Il divulgatore più famoso della tv italiana, degno erede del padre Piero, ha ripercorso attraverso i monumenti la storia della città: dalla Torre Guinigi alle Mura, dal duomo di San Martino a Palazzo Pfanner.

Una serie di immagini, girate anche con l’aiuto del drone e tanti aneddoti e racconti storici che non hanno mancato di ricordare la storia della statua di Ilaria del Carretto, custodita nella sacrestia della cattedrale, delle Mura rinascimentali, di Paolo Guinigi e della Repubblica di Lucca con il suo motto Libertas. Ovviamente non è potuto mancare un richiamo sia alla figura del maestro Giacomo Puccini, sia un riferimento a Lucca Comics and Games, con un’intervista a Milo Manara.

Una trasmissione che ha reso orgogliosi cittadini e istituzioni, tutti collegati alla diretta in prima serata. “Mica capita a tutte le città… solo alle più belle”, ha commentato l’assessore Francesco Raspini. “In ogni scorcio – aggiunge la consigliera regionale Valentina Mercanti – edificio e monumento riscopriamo le innate potenzialità di questo luogo e di chi, come Puccini, ci ha lasciato in eredità la sua grandezza. A noi il favoloso compito di proteggerla, valorizzarla e alimentarla”. Il consigliere comunale Daniele Bianucci analizza un dettaglio particolare: “E dove passeggia Alberto Angela se non in mezzo all’erba alta dei corridoi ecologici degli spalti delle nostre Mura?”.

Ma l’immagine di Lucca in tv piace anche a chi non è nella maggioranza che guida la città. Fa il pieno di like il post di Remo Santini, capogruppo di SiAmo Lucca: “Grazie ad Alberto Angela per averci dato conferma di quanto Lucca sia davvero splendida. La città più bella del mondo!”.

“Emozione. Allo stato puro – dice Matteo Petrini, di Fratelli d’Italia – Lucca raccontata come nessuno la racconta. Lucca valorizzata come nessuno la valorizza. Alberto Angela: l’unico sindaco che vorrei”.