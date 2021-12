Rinviati il concerto di Capodanno e la seconda data della stagione di danza al teatro del Giglio

Lo spettacolo Inferno della compagnia Aldes, secondo titolo della stagione di danza 2021-2022 del teatro del Giglio, programmato per l’8 gennaio, non potrà andare in scena nella data prevista causa malattia di alcuni componenti della Compagnia. La nuova data dello spettacolo, una volta definita, sarà tempestivamente comunicata.

Anche il concerto di Capodanno del teatro del Giglio Ennio Morricone Tribute, programmato per l’1 gennaio alle 18, non potrà tenersi a causa della malattia di alcuni artisti. I biglietti saranno rimborsati secondo tempistiche e modalità che verranno a breve comunicate dalla biglietteria.