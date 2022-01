Cenerentola e il Topino protagonisti per l’Epifania al Circo Millennium

Dopo il successo in piazza del Giglio, fino alla vigilia di Natale, e nei pomeriggi passati insieme ai bambini dai 5 agli 11 anni che si stanno vaccinando contro il Covid al Campo di Marte, Cenerentola e il Topino saranno protagonisti giovedì (6 gennaio) al Circo Millennium.

“Un gemellaggio – spiega Emanuela Gennai, animatrice dell’associazione Don Franco Baroni Odv e interprete di Cenerentola – che avviene proprio nel segno di Don Franco Baroni. Non è infatti un caso che a Lucca il piazzale che ospita circhi e luna park sia intitolato al compianto cappellano nazionale dell’Oasni, oggi Fondazione Migrantes. Il Circo Millennium presenta a Lucca, fino al 16 gennaio prossimo, lo show Italian emotions con i migliori artisti circensi. Abbiamo concordato di essere presenti a entrambi gli spettacoli pomeridiani, dunque dalle 15 e dalle 17, visto che gli spettacoli del 6 gennaio sono in programma alle 15,30 e alle 17,30. Con il Topino (Mauro Sorbi) accoglieremo bambini e genitori per poi partecipare insieme al grande spettacolo, fatto da uomini e donne che hanno dedicato tutta la loro vita ad innovarsi e migliorare sempre per poter portare felicità, ilarità e perché no, un pizzico di adrenalina. Vi aspettiamo tutti il 6 gennaio”.