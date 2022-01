C’è tempo fino a questa domenica (9 gennaio) per visitare la mostra retrospettiva Paolo Biagetti, pittore a palazzo delle Esposizioni di Lucca in piazza San Martino, 7.

L’esposizione è curata da Alessandra Trabucchi e organizzata da Fondazione Banca del Monte di Lucca dalla Fondazione Lucca Sviluppo per valorizzare la figura di questo artista lucchese della seconda metà dell’Ottocento e il suo contributo alla scena culturale e artistica dell’epoca.

Foto 3 di 5









Mentre l’incontro previsto per domani (8 gennaio) nell’auditorium del Palazzo con Pio Enrico Ricci Bitti su Varie forme di comunicazione è rinviato in considerazione della situazione pandemica, la mostra resta visitabile a ingresso libero, secondo le normative vigenti (green pass e mascherina), il venerdì dalle 15,30 alle 19,30, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 19,30. Per informazioni (clicca qui).