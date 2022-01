Man vs food, le crepes di Altopascio mettono ko lo youtuber dallo stomaco d’acciaio

Niente da fare per la food challenge dello youtuber Thomas Hungry: questa volta hanno vinto le crepes preparate dal titolare della gelateria Stragoloso di Altopascio Luca Alderighi .

L’influencer noto per le sue sfide ipercaloriche non è riuscito a finire neanche le prime 5 portate da 5 crepes, ripiene di nutella, cioccolato bianco, burro di arachidi, pistacchio e di una marmellatina giusto “per sgrassare”, per un peso totale di oltre 3 chili di zuccheri e grassi. La star del web dallo stomaco d’acciaio è comunque riuscita a portare a chiudere la all you can eat challenge in 43 minuti e 38 secondi mangiando 18 crepes – 2,5 chilogrammi di dolciumi e creme – per una sfida che valeva 11 mila 155 chilocalorie. Calorie che non sembrano comunque essere assimilate dal fisico del 34enne padovano che, per mantenersi in forma, segue una dieta intermittente accompagnata da ore di attività fisica, tra palestra e bicicletta.

Come sempre anche la all you can eat crepes challenge altopascese è stata ripresa da Thomas Hungry che ieri (12 gennaio) ha pubblicato su Youtube l’ennesima sfida ipercalorica che ha superato, nel giro di poche ore, le 58 mila visualizzazioni (clicca qui).