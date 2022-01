Al via la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: ecco gli appuntamenti

Tante le iniziative in programma per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, dal 18 al 25 gennaio, con una novità pensata per i giovani.

In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo è il tema biblico, scelto quest’anno dal Consiglio delle chiese del Medio Oriente con sede a Beirut, in Libano. Gli appuntamenti, su questo tema, si svolgeranno nella Piana di Lucca e in Versilia.

Nella Piana di Lucca tutto inizierà martedì (18 gennaio) alle 21 nella chiesa di Segromigno in Piano con un incontro presieduto dalla pastora Sara Heinrich, da padre Liviu Marina e da don Damiano Pacini. Sabato 22 gennaio alle 10, poi, nella chiesa di S. Anastasio nel centro storico di Lucca gli ortodossi romeni invitano a partecipare alla Divina Liturgia per la Festa di Sant’Anastasio. Nel pomeriggio dello stesso giorno dalle 15 alle 17,30 a Lucca ci sarà un’attività ecumenica per ragazzi presso la chiesa di S. Michele in Foro, il Tempio Valdese di via Galli Tassi e la chiesa Ortodossa Romena di Sant’Anastasio. Giocando scopriranno le differenti confessioni cristiane presenti nel capoluogo. Domenica 23 gennaio alle 18,30 nella chiesa di San Michele in Foro a Lucca ci sarà la celebrazione ecumenica presieduta dall’arcivescovo Paolo Giulietti, dalla pastora Sara Heinrich e da padre Liviu Marina. Infine tutto terminerà martedì 25 gennaio alle 19 nella chiesa di Sant’Andrea Lucca con una preghiera ecumenica per i poveri.

In Versilia invece gli appuntamenti saranno due. Il primo è domenica 23 gennaio, quando alle 10 a Viareggio alla Chiesa ortodossa romena di San Jacopo in via F. Filzi 30 si terrà un Divina Liturgia e una preghiera ecumenica. Poi, sempre a Viareggio, lunedì 24 gennaio alle 21 nella chiesa della Resurrezione al Varignano ci sarà un incontro ecumenico di preghiera presieduto da padre Andrei Vizitiu della parrocchia ortodossa romena di Viareggio, dal pastore Daniele Bouchard e da don Luca Andolfi.

Tutte le attività programmate si terranno nel rispetto delle disposizioni anticovid.